Датские власти отказали России в запросах по подрыву «Северных потоков»

Посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что власти Дании отказали России не только в проведении совместного расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», но и в исполнении большинства запросов о правовой помощи по этому делу. Об этом посол рассказал РИА Новости.

По его словам, никаких положительных изменений не произошло, и взаимодействия с официальным Копенгагеном в расследовании диверсий нет.

Посол подчеркнул, что российская Генеральная прокуратура получила ответ лишь на один из всех своих запросов. Прокуратура Дании в июне сообщила, что обнаруженный в феврале на месте взрыва цилиндрический предмет был идентифицирован как пустой использованный дымовой буй.

Ранее сообщалось, что прокурор Швеции Матс Люнгквист заявил, что в стране надеются завершить расследование теракта на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» до конца текущего года. По его словам, в настоящее время это расследование находится в чувствительной фазе.

Ранее политолог оценил возможность прекращения дипломатических отношений России с ЕС.