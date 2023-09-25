Власти США запретили Такеру Карлсону брать интервью у Путина

Американское правительство запретило бывшему ведущему Fox News Такеру Карлсону брать интервью у президента России Владимира Путина. Об этом он заявил в беседе с швейцарским изданием Die Weltwoche.

«Вы знаете, я же попытался взять интервью у Владимира Путина, а американское правительство остановило меня», — сказал Карлсон.

Он также отметил, что власти США на протяжении десятилетий предпринимали агрессивные попытки контролировать контент, доступный в американских СМИ.

До этого американский журналист Такер Карлсон в ходе интервью с радиоведущим Адамом Кароллой предположил, что Соединенные Штаты развяжут полномасштабную войну с Россией в будущем году.

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер высказал на своем канале U.S. Tour of Duty мнение, что Соединенные Штаты не начнут крупномасштабный военный конфликт с Россией из-за того, что генералы осознают свою неспособность одержать победу.

Ранее Медведев предупредил о риске гражданской войны в США.