Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Китае профессора-уйгурку приговорили к пожизненному заключению

The Guardian: в Китае профессора-уйгурку приговорили к пожизненному заключению

close
100%
Mark Schiefelbein/AP

В Китае профессора-уйгурку Рахиле Давут приговорили к пожизненному заключению за «угрозу государственной безопасности». Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, женщина была объявлена пропавшей еще в 2018 году. Сейчас ей 57 лет. В своих исследованиях Давут занималась изучением фольклора и традиций уйгуров. Сообщается, что с 2016 года в заключении оказались около 300 уйгурских интеллектуалов. Помимо свободы, она также лишена политических прав.

С требованием об освобождении Давут выступили Гарвардский и Кембриджский университет, а также университеты Корнелла, Британской Колумбии, Пенсильвании, Вашингтона и Индианы.

До этого глава МИД Турции Хакан Фидан и его коллега из КНР Ван И обсудили в Анкаре Украину, Ближний Восток и положение уйгуров в Китае.

Ранее Китай решил помешать публикации доклада ООН о нарушении прав уйгуров.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях