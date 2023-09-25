В Китае профессора-уйгурку приговорили к пожизненному заключению

В Китае профессора-уйгурку Рахиле Давут приговорили к пожизненному заключению за «угрозу государственной безопасности». Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, женщина была объявлена пропавшей еще в 2018 году. Сейчас ей 57 лет. В своих исследованиях Давут занималась изучением фольклора и традиций уйгуров. Сообщается, что с 2016 года в заключении оказались около 300 уйгурских интеллектуалов. Помимо свободы, она также лишена политических прав.

С требованием об освобождении Давут выступили Гарвардский и Кембриджский университет, а также университеты Корнелла, Британской Колумбии, Пенсильвании, Вашингтона и Индианы.

До этого глава МИД Турции Хакан Фидан и его коллега из КНР Ван И обсудили в Анкаре Украину, Ближний Восток и положение уйгуров в Китае.

Ранее Китай решил помешать публикации доклада ООН о нарушении прав уйгуров.