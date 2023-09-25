Медведчук назвал три условия разрядки конфликта на Украине

Председатель Совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук назвал три условия, которые необходимы для разрешения кризиса в стране. Об этом он написал в статье, опубликованной на сайте aif.ru.

«Первым условием является признание и интересов, и суверенитета стран, к Западу не относящихся», — написал он.

Вторым условием Медведчук назвал приоритет человеческих жизней над любыми политическими интересами. Третьим условием разрядки он назвал построение новой системы безопасности в мире, поскольку старая уже не работает.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что вступление Украины в Евросоюз будет означать окончание «сонной сиесты». По его словам, с 2013 года ни одна страна не вступала в ЕС, но Украина «создала новую динамику». Он добавил, что вступление Украины в ЕС будет трудным из-за боевых действий.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.