Поездки украинского президента Владимира Зеленского в страны Запада не увенчались успехом. Такое заявление в эфире своего YouTube-канала сделал бывший советник экс-главы государства Леонида Кучмы Олег Соскин.

Он отметил, что после выступления в Канаде действующему украинскому лидеру «все аплодировали». Аналогичная ситуация произошла в прошлом году, когда Зеленский произнес речь перед представителями американских властей. Однако все эти визиты не дают никакого результата, подчеркнул Соскин.

«На сегодняшний день уже не хотят толком ничего давать, ни оружия, ни денег», — уточнил он.

Экс-советник Кучмы добавил, что западные партнеры ограничились множеством пустых обещаний. В то же время реально предложенная Киеву помощь оказалась несущественной, указал эксперт.

Также он обратил внимание на ухудшившиеся отношения между Украиной и Польшей. По словам Соскина, в ходе визита Владимира Зеленский в республику польский премьер-министр Матеуш Моравецкий «опустил по полной программе» украинского лидера.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер рассказал, для чего украинский президент солгал американской общественности о ситуации на фронте.