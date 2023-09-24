Армения заявила о готовности принять всех соотечественников из Нагорного Карабаха

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правительство Армении готово принять армян из Нагорного Карабаха, передает Armenpress.

«Если усилия не дадут конкретных результатов, наше правительство с любовью примет наших братьев и сестер из Нагорного Карабаха», — сказал он.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что международное сообщество должно разместить в Нагорном Карабахе миссию ООН. Соответствующее заявление он сделал на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Он указал на необходимость обеспечить беспрепятственный доступ учреждений ООН и других международных организаций к Карабаху.

Дипломат также заявил, что международному сообществу следует потребовать вывода военных Вооруженных сил Азербайджана из гражданских поселений Карабаха, чтобы избежать провокаций и эскалации насилия, от которого пострадает гражданское население.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.