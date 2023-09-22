Азербайджан направил продовольствие армянскому населению Карабаха в качестве гумпомощи

Азербайджан направил продовольствие армянскому населению Нагорного Карабаха в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщает агентство АзерТадж.

По информации агентства, из Агдамского района были отправлены две 20-тонных фуры с продовольствием и гигиеническими средствами, а также два автомобиля с хлебом.

До этого министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Армения и Азербайджан должны наладить мирные отношения.

Он подчеркнул, что утверждения о том, что в Нагорном Карабахе находятся военные армянской армии не соответствуют действительности.

21 сентября представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков сообщил, что проект мирного договора был передан Армении. По его словам, переговоры в Евлахе могут привести к мирному соглашению между Баку и Ереваном.

Ранее Азербайджан обвинил Армению в военном исходе конфликта в Нагорном Карабахе.