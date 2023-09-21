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Кремль: Россия рассчитывает на возможность возвращения эвакуированных мирных граждан

Песков заявил, что Россия рассчитывает на прекращение огня в Карабахе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами заявил, что российская сторона рассчитывает на прекращение огня в Карабахе и возвращение местных жителей в свои дома, передает РИА Новости.

Он отметил, что Кремль исходит из того, что уже сейчас начнется период устойчивого прекращения огня.

«Будут создаваться условия для возвращения этих перемещенных лиц в свои места проживания», — подчеркнул Песков, отвечая на вопрос, готова ли РФ в случае необходимости принять армянское население Карабаха, которое сейчас эвакуируется российскими миротворцами.

Представитель Кремля указал, что миротворцы прикладывают все необходимые усилия, чтобы помочь этим людям покинуть опасные районы».

Дмитрий Песков заявил, что сейчас ситуация в Нагорном Карабахе является внутренним делом Азербайджана.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе.

В ведомстве заявили, что целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций» в Нагорном Карабахе, а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

20 сентября Министерство обороны России сообщило, что при посредничестве командования российского миротворческого контингента между азербайджанской стороной и представителями Нагорного Карабаха была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий.

В Минобороны Азербайджана подтвердили прекращение огня.

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