Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США заявили о сомнениях разведки в способности ВСУ прорвать российскую оборону

Херш: американская разведка сомневается в способности ВСУ прорвать оборону РФ

close
100%
Global Look Press

Разведывательное сообщество США сомневается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут прорвать российскую линию обороны. Об этом в своем блоге на платформе Substack написал американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, передает РИА Новости.

В материале указано, что Вашингтон пришел к такому выводу на основе отчетов о ситуации в зоне боевых действий и сведений, полученных технической разведкой страны. Как отметил обозреватель, в настоящее время Киев оказался деморализован.

«В американской разведке <...> считают, что деморализованная украинская армия сдалась в вопросе прорыва заминированных трехэтпаных линий российской обороны», — добавил Херш.

По словам журналиста, ВСУ также отказались от попыток взять под свой контроль Крымский полуостров или четыре новых региона России. В конце автор статьи указал, что украинские подразделения полностью лишились шансов на победу в данном конфликте.

20 сентября глава Украины Владимир Зеленский заявил, что не может с уверенностью говорить о грядущей победе ВСУ. Он признался, что не знает, удастся ли военнослужащим страны добиться подобных результатов до конца 2023 года.

Ранее в США назвали причины провала украинского контрнаступления.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях