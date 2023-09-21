В США заявили о сомнениях разведки в способности ВСУ прорвать российскую оборону

Разведывательное сообщество США сомневается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут прорвать российскую линию обороны. Об этом в своем блоге на платформе Substack написал американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, передает РИА Новости.

В материале указано, что Вашингтон пришел к такому выводу на основе отчетов о ситуации в зоне боевых действий и сведений, полученных технической разведкой страны. Как отметил обозреватель, в настоящее время Киев оказался деморализован.

«В американской разведке <...> считают, что деморализованная украинская армия сдалась в вопросе прорыва заминированных трехэтпаных линий российской обороны», — добавил Херш.

По словам журналиста, ВСУ также отказались от попыток взять под свой контроль Крымский полуостров или четыре новых региона России. В конце автор статьи указал, что украинские подразделения полностью лишились шансов на победу в данном конфликте.

20 сентября глава Украины Владимир Зеленский заявил, что не может с уверенностью говорить о грядущей победе ВСУ. Он признался, что не знает, удастся ли военнослужащим страны добиться подобных результатов до конца 2023 года.

Ранее в США назвали причины провала украинского контрнаступления.