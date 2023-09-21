Цеков: мировое сообщество больше не слушает Зеленского

Сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков в эфире Tsargrad.tv прокомментировал выступление украинского лидера Владимира Зеленского на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, в ходе которого он заявил, что переговоры с Россией возможны только при условии возврата к границам Украины 1991 года. По мнению собеседника, такие высказывания не смогут изменить ситуацию, поскольку Зеленскому перестали доверять в мировом сообществе.

«Тем более что все прекрасно понимают, что у Зеленского до настоящего времени сохраняется воинственный настрой на войну с Россией. Для этого нужно много оружия, нужны самолеты уже на сегодняшний момент. Ничего неожиданного в том, что услышали представители различных стран мира, в выступлении Зеленского нет», — сказал Цеков.

Он добавил, что восторг от Зеленского как от «стойкого парня» давно прошел. Сенатор напомнил, что всем известно о том, что семья и приближенные украинского президента покинули страну до начала специальной военной операции, а также о том, что Зеленский зарабатывает на продолжении конфликта.

Во время выступления в СБ ООН 20 сентября Зеленский озвучил «мирный план». По его мнению, урегулирование конфликта на Украине возможно при выполнении двух условий — вывода сил России и возврата Киеву контроля над границами государства. При этом украинский лидер подчеркивал, что якобы только так можно добиться честного и полноценного завершения боевых действий.

Ранее Зеленский обсудил с Киссинджером и крупными бизнесменами вопросы восстановления Украины.