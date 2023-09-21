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Президент Бразилии встретился с Зеленским в Нью-Йорке

Президент Бразилии обсудил с Зеленским пути урегулирования украинского кризиса

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Alina Smutko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с бразильским лидером Лулой да Силвой. Встреча состоялась в рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

В материале указано, что ранее появлялась информация о планах президента Бразилии досрочно покинуть мероприятие международной организации. Но в итоге главе Украины все же удалось провести с зарубежным коллегой «откровенный и конструктивный разговор».

«Поручили дипломатическим командам работать над последующими шагами в двусторонних отношениях и усилиях по восстановлению мира», — рассказал Зеленский по итогам переговоров.

Также он добавил, что представители Бразилии продолжат принимать участие в обсуждении «формулы мира».

18 сентября постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что попытки киевских властей «подтянуть» нейтральные государства к реализации плана Зеленского по урегулированию конфликта остаются безуспешными. Более того, Москва не видит признаков вовлеченности в данный процесс ООН.

Ранее Владимир Зеленский встретился с немецким канцлером Олафом Шольцем.

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