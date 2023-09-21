Лавров заявил, что США могли бы отменить запрет Зеленского на переговоры РФ с Украиной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не отказывалась от мирных переговоров по Украине, а Вашингтон, если бы захотел, мог распорядиться отменить решение украинского президента Владимира Зеленского об отказе от переговоров с РФ. Об этом глава МИД сказал, выступая на Совете Безопасности ООН.

По словам Лаврова, Россия и сейчас не отказывается от переговоров. Об этом много раз, в том числе совсем недавно, говорил президент России Владимир Путин.

Глава МИД РФ, обращаясь к американскому государственному секретарю Энтони Блинкену, напомнил, что президент Украины подписал декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. Лавров отметил, что если США столь заинтересованы в переговорах, то, Вашингтону не составит труда дать команду, чтобы этот декрет Зеленского был отменен.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что у Запада нет аргументов для честного диалога по Украине.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.