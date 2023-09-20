Министр обороны Ирана рассказал о крепком союзе с Россией

Министр обороны и поддержки вооруженных сил Ирана Мохаммад Реза Аштиани на встрече с российским коллегой Сергеем Шойгу заявил, что у Москвы и Тегерана появились предпосылки для формирования крепкого союза на фоне ситуации в мире. Об этом сообщает РИА Новости.

«Уверен, что наше сотрудничество приведет к миру и стабильности на международной арене», — отметил он.

По оценке главы Минобороны Ирана, за последние десятилетия отношения между двумя странами в сфере безопасности «получили беспрецедентное развитие». Визит Сергея Шойгу в Иран свидетельствует о наступлении нового периода в двусторонних отношениях, считает Аштиани.

«Вашу личную роль в наших двусторонних отношениях сложно переоценить», — подытожил Аштиани, обращаясь к главе российского военного ведомства.

До этого глава Министерства обороны России Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери обсудили военное сотрудничество двух стран.

В ходе встречи Шойгу заявил, что Иран — стратегический партнер России на Ближнем Востоке. Он отметил, что отношения стран «развиваются позитивно», а интенсивность встреч на высшем уровне возросла.

Ранее Шойгу заявил об укреплении стратегического партнерства в оборонной сфере России и Ирана.