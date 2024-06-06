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Королева Британии не пожала руку жене Макрона

Daily Mail: королева Британии отказалась брать за руку жену Макрона в Нормандии

Супруга британского монарха Карла III королева Камилла проигнорировала попытку жены президента Франции Эммануэля Макрона Брижит пожать ей руку на мероприятии, приуроченном к 80-летию высадки союзных войск в Нормандии. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Инцидент произошел около британского мемориала в нормандской коммуне Вер-сюр-Мер. Судя по опубликованному видео, Камилла и Бриджит возложили венки у монумента, после чего первая леди Франции потянулась рукой к руке королевы, чтобы пожать ее, однако монаршая особа не ответила на жест.

«Неловкий момент: Брижит Макрон нарушает королевский протокол, пытаясь взять за руку королеву Камиллу у мемориала «Дня Д» в Нормандии», — отмечается в материале.

До этого президент Владимир Путин, комментируя решение не приглашать Россию на празднование 80-летней годовщины со дня высадки союзных войск в Нормандии, заявил, что от РФ «не убудет». Он обратил внимание, что СССР внес основной вклад в разгром нацизма. По словам российского лидера, нужно просто почитать, что Уинстон Черчилль или Франклин Рузвельт говорили в свое время о вкладе Советского Союза, считай России, в общую победу над нацизмом.

Ранее в Нормандии Зеленский заявил, что надеется на «высадку союзников на Украине».

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