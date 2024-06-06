Ученые назвали простой способ избежать лишних расходов при покупках

Австралийские ученые из Университета Аделаиды изучили связь между способами оплаты покупок и суммами расходов. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Retailing (JOR).

Группа проанализировала 71 научную работу из 17 стран, которые в общей сложности охватили более 11 тыс. человек.

Команда выяснила, что эффект безналичных расчетов побуждает потребителей тратить больше денег при оплате товаров, которые обычно используются для обозначения статуса — например, ювелирных изделий. Однако тот же эффект не наблюдался при совершении пожертвований или оставлении чаевых.

Исследователи подчеркнули, что потребители должны помнить о методе оплаты, который они используют для расчетов за товары или услуги, поскольку это может помочь им тратить меньше, что особенно важно в условиях растущей стоимости жизни.

«При использовании наличных люди физически пересчитывают и передают купюры и монеты, что делает процесс траты более заметным. Если ничего материального не передается, легко потерять счет деньгам.

Чтобы не расходовать больше запланированного, мы рекомендуем всегда носить с собой наличные вместо карт, поскольку это действует как метод самоконтроля», — отметил руководитель проекта Лахлан Шомбургк.

Ранее ученые выяснили, что хороший сон способствует проявлению щедрости.