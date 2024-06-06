«Придушили ребенка»: россиянин рассказал о жестоком задержании 12-летнего сына в Подмосковье

Жительница Сергиева Посада пожаловалась в соцсетях, что ее 12-летнего сына жестоко задержали сотрудники ППС на выходе из кафе — ребенок потерял сознание. Отец пострадавшего мальчика Дмитрий рассказал «Газете.Ru», что после инцидента инспектор по делам несовершеннолетних сообщила ему, что мальчика задержали «с сигаретой», а после потери сознания ему вызвали скорую. По словам Дмитрия, задержания сына ему так и не объяснили. Мальчик рассказал родителям, что при задержании его душили.

«Сын сказал, что он выходил из KFC, где они сидели с друзьями. Сотрудник полиции взял его за локоть и повел до опорного пункта. Есть видео, где сын идет с ним, и сотрудник держит его за локоть, ребенок идет спокойно. Сын говорит, что весь этот маршрут он спрашивал, за что его задержали. А сотрудник ему говорил: «сейчас, мы дойдем, сейчас ты узнаешь, ты там быстренько все узнаешь». Когда сын уже увидел, что его ведут [в опорный пункт], конечно, он испугался и побежал. В скорой его откачивали. Медики сказали, что потеря сознания вызвана кислородным голоданием. Потом ребенок начал рассказывать, что его душили. Просто страшно эту картину было увидеть, что ребенок еле дышит, придушили ребенка. Он только к вечеру, дай Бог, отошел. Медики из скорой настаивали на госпитализации, но сына трясло. Чтобы не травмировать сильнее, мы забрали его домой. Сегодня в больнице посетили окулиста, невролога, хирурга. У него зафиксировали небольшое уплотнение на шее, выписали лекарства от нервного потрясения и от остального. Сегодня сын нормально, сказал, что чуть шея болит. В скорой полицейские допрашивали сына в лежачем состоянии. Они сказали: «ждите звонка, сейчас мы поедем, возьмем видео с видеокамер на вокзале, покажешь нам, где тебя уронили, прижали к земле, сделали удушающий прием». Но никаких звонков, ничего больше нет», — сказал отец мальчика.

После случившегося Дмитрий поехал в прокуратуру и следственный комитет, где хотел написать заявление на сотрудников, задержавших сына. В СК мужчине показали видео, на котором видно, как его сын доходит до опорного пункта с сотрудником полиции, а потом вырывается. Позже, 5 июня, мужчину вызвали в местное УВД и попросили подписать заявление о даче ложных показаний.

«Меня вчера вызывали в УВД и сказали подписать бумагу о даче ложных показаний, что меня привлекут к уголовной ответственности. Я спросил, есть ли у них какая-то информация? Сказал, я к ним вообще не обращался, откуда у них заявление. Сказал, что я обращался в следственный комитет. В итоге я сказал, что не буду ничего подписывать», — пояснил он.

Дмитрий добавил, что планирует добиться извинений и признания вины от сотрудников полиции, задержавших ребенка. Он считает, что сына задержали, чтобы тот «кого-то сдал».

«Дело даже не в наказании, а в справедливости, чтобы люди признали хотя бы свою вину и извинились. Я не знаю, кто его задерживал, он не представился. Отношение было отталкивающее, а не пойти на встречу, извиниться. Ребенок говорит, что им надо было поймать лишь бы кого. Мое мнение — они хотели попробовать выкрутить под каким-то давлением, чтобы кого-то сдал, про кого-то рассказал. Будем добиваться, чтобы хоть какие-то действия были применены к этим сотрудникам, которые так делают. Если бы они пошли навстречу, стояли около ребенка или у скорой, то это был совсем другой разговор. Ладно, ко взрослому человеку такое применить, если взрослый побежал, но к ребенку. Мы не знаем, в чем дело, курил он или не курил. Даже если там и были сигареты, мы, родители, наказали бы и провели соответствующие действия. Но какие могут быть разговоры о сигаретах после этого? Это же не ножи, пистолеты и не наркотики у человека в руках», — заключил он.

Ранее полицейские жестко задержали мужчину, который пожаловался им на пьяного водителя.