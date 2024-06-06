Россиянин выстрелил в падчерицу, надругался над ней и получил срок

Суд вынес приговор мужчине из Республики Марий Эл, которого обвиняли в изнасиловании падчерицы. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Горномарийском районе. По версии следствия, мужчина около года применял насилие в отношении ребенка своей супруги. В феврале текущего года он изнасиловал девочку.

Также следователи обратили внимание на более ранний эпизод. В 2023 году семья отправилась на Волгу, где на берегу реки мужчина открыл стрельбу по девочке и пасынку. Информация о том, почему он так поступил, отсутствует.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе и об истязании несовершеннолетнего и хулиганстве.

Суд признал фигуранта процесса виновным. Его приговорили к лишению свободы на 15 лет, которые он проведет в колонии строгого режима. Помимо этого, мужчину обязали выплатить 500 тысяч рублей.

На данный момент приговор в законную силу не вступил.

Ранее россиянин изнасиловал семилетнего мальчика и получил срок.