В Госдепе США объявили о введении санкций против граждан Грузии

Государственный департамент США вводит визовые санкции против десятков грузинских граждан, в том числе членов парламента и правительства республики. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами сообщил руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер, слова которого передает РИА Новости.

Как он сказал, в первый список по визовым санкциям попали представители правящей партии «Грузинская мечта» и ряд других законодателей. Также рестрикции коснулись некоторых сотрудников правоохранительных органов Грузии и рядовых жителей страны.

«Мы по-прежнему надеемся, что лидеры Грузии пересмотрят свои действия и предпримут шаги для продвижения к давно заявленным демократическим и евро-атлантическим устремлениям своей страны», — подчеркнул Миллер.

Он добавил, что если этого не произойдет, Вашингтон готов принять дополнительные меры в отношении Тбилиси. В том числе речь идет о введении новых санкций.

28 мая грузинские депутаты провели пленарное заседание, в ходе которого преодолели вето президента республики Саломе Зурабишвили на закон об иностранных агентах. За инициативу проголосовали 84 из 150 парламентариев, при этом для ее принятия хватило бы и простого большинства голосов.

Ранее президент Грузии призвала провести референдум по закону об иностранных агентах.