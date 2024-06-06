Комментатор объяснил проблемы в игре «Далласа» против «Эдмонтона»

Комментатор Филипп Майков, участник популярного подкаста «Скользкий лед», в комментарии для «Газеты.Ru» объяснил, что не получилось у «Даллас Старз» в серии с «Эдмонтон Ойлерз» в финале Западной конференции НХЛ.

«Когда «Эдмонтон» чуть более вдумчиво стал играть в своей зоне и устранил у «Далласа» еще и вот этот сайклинг их фирменный, разладилось вообще абсолютно все. И пришлось опять играть в пробивной манере, вот как в третьем периоде шестого матча. Но «Даллас» так играть не умеет. Он не умеет спасаться, он не умеет вот так вот тупо грузить туда, он не умеет играть именно с позиции вот такой вот, ну, тупой, холостой силы. Они и против «Вегаса» так не могли играть, но нашли какие-то варианты в другом, все-таки смогли нащупать свою игру и свой стиль, и прошли за счет него. А когда в первых двух матчах против «Вегаса» они так же тупо долбили туда и все летели, ничего не получалось. И не получилось и против «Эдмонтона», — подчеркнул Майков.

«Эдмонтон» победил «Даллас» в серии со счетом 4-2, хотя по ходу противостояния проигрывал 1-2 по матчам. В финале Кубка Стэнли «нефтяники» сыграют с «Флорида Пантерз», в финале Восточной конференции одолевшей «Нью-Йорк Рейнджерс» (4-2).

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