Названа главная причина поражения Андреевой в полуфинале «Ролан Гаррос»

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист Андрей Ольховский, экс-шестая ракетка мира в парном разряде и двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о поражении 17-летней россиянки Мирры Андреевой в полуфинале «Ролан Гаррос» от итальянки Жасмин Паолини – 3:6, 1:6.

«Не думаю, что Мирра переволновалась. Вчерашний матч был очень изнурительным – много эмоций туда ушло. Сегодня, конечно, не хватило концентрации. Допустила очень много невынужденных ошибок», — подчеркнул Ольховский.

Накануне в четвертьфинале Андреева победила вторую ракетку мира из Белоруссии Арину Соболенко – 6:7 (5-7), 6:4, 6:4. Россиянка стала самой юной за 27 лет полуфиналисткой «Ролан Гаррос». В прошлый раз в 17 лет до полуфинальной стадии Открытого чемпионата Франции по теннису удалось дойти легендарной швейцарке Мартине Хингис. В данный момент Андреева занимает 38-е место в рейтинге WTA, а по итогам выступления в Париже уже точно дебютирует в топ-30. При этом в своей единственной встрече с Паолини до «Ролан Гаррос» Андреева одержала победу в двух партиях (7:6, 6:4).

Ранее сообщалось, что Ига Свентек стала первой финалисткой «Ролан Гаррос».