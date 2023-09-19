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В МИД РФ ответили на обвинение Польши о «роли» России в миграционном кризисе в Италии

Захарова вернула Польше обвинения о роли в миграционном кризисе в Италии

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MFA Russia/Global Look Press

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова вернула заместителю главы польского МИД Аркадиушу Мулярчику обвинения в миграционном кризисе на итальянском острове Лампедуза. Об этом сообщает RT.

Дипломат высказала мнение, что именно Польша помогает людям пройти сотни, если не тысячи километров с территории Украины в Средиземное море, страна заинтересована в этом.

Захарова обвинила Польшу в том, что она «неоднократно участвовала в смене режимов на Украине».

Таким образом дипломат ответила на слова Мулярчика о том, что Россия якобы виновата в миграционном кризисе на Лампедузе.

По словам польского политика, мигрантов перевозят преступные организации, но «на заднем плане, безусловно, есть» Россия.

На прошлой неделе вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев заявил, что Польша плюет в лицо советским солдатам, освобождавшим ее от нацистов во время Второй мировой войны.

Ранее в Польше заявили, что оценят ущерб, понесенный страной «по вине» СССР во время Второй мировой войны.

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