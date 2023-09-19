В Польше предложили запретить транзит оружия на Украину в ответ на действия Киева

Польский политик Славомир Менцен предположил, что Варшава должна запретить транзит западного оружия на Украину в ответ на политику Киева по возможному запрету импорта фруктов и овощей. Соответствующей идеей он поделился на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Если Украина хочет ввести запрет на ввоз польских фруктов и овощей, то ее следует спросить, что она думает о польском запрете на ввоз оружия и боеприпасов на Украину», — написал Менцен.

Он также предположил, что у Украины, видимо, «слишком хорошо» идут дела в борьбе с Россией, «если она хочет сейчас развязать торговую войну с польским государством».

Ранее глава Антимонопольного комитета Украины Тарас Качка заявил, что Киев намерен подать в ВТО иск против Польши, Венгрии и Словакии на фоне их отказа отменить ограничения на поставки украинской сельхозпродукции.

Глава антимонопольного ведомства также заявил о готовности Украины принять ответные меры — запретить импорт фруктов и овощей из Польши.

Качка подчеркнул, что действия ряда стран ЕС ставят под угрозу единую торговую политику Брюсселя. Это может негативно сказаться на торговле не только Украины, но и других государств.

Ранее на Украине удивились жесткой риторике Польши по экспорту зерна.