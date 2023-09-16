На Украине удивились жесткой риторике Польши по экспорту зерна

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире телеканала «Рада» заявила, что Киев не ожидал такой жесткой риторики со стороны Варшавы по вопросу экспорта зерна.

«Конечно, это для нас очень неожиданно. Такая жесткая риторика польской стороны», — сказала она.

Стефанишина отметила, что «манипуляции и шантаж», связанные с экспортом зерна с Украины, очень чувствительны для страны, так как других путей для вывоза сельскохозяйственной продукции, кроме как через Евросоюз, у Киева нет.

Также вице-премьер отметила, что Украина и Польша остаются конкурентами на зерновом рынке.

15 сентября Еврокомиссия решила не продлевать действие эмбарго на поставки зерна с Украины.

При этом министр по вопросам развития и технологии Польши Вальдемар Буда сообщил, что подписал распоряжение о продлении запрета на поставки в страну зерна с Украины.

Ранее Киев призвал Варшаву принять «разумное решение» по эмбарго на зерно.