Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине удивились жесткой риторике Польши по экспорту зерна

Вице-премьер Стефанишина: Киев не ожидал столь жесткой риторики Польши по зерну

close
100%
Seth Perlman/AP

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире телеканала «Рада» заявила, что Киев не ожидал такой жесткой риторики со стороны Варшавы по вопросу экспорта зерна.

«Конечно, это для нас очень неожиданно. Такая жесткая риторика польской стороны», — сказала она.

Стефанишина отметила, что «манипуляции и шантаж», связанные с экспортом зерна с Украины, очень чувствительны для страны, так как других путей для вывоза сельскохозяйственной продукции, кроме как через Евросоюз, у Киева нет.

Также вице-премьер отметила, что Украина и Польша остаются конкурентами на зерновом рынке.

15 сентября Еврокомиссия решила не продлевать действие эмбарго на поставки зерна с Украины.

При этом министр по вопросам развития и технологии Польши Вальдемар Буда сообщил, что подписал распоряжение о продлении запрета на поставки в страну зерна с Украины.

Ранее Киев призвал Варшаву принять «разумное решение» по эмбарго на зерно.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях