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Дипломат признал раздражение Запада из-за коррупции на Украине

The Guardian: дипломат признал раздражение Запада из-за коррупции на Украине

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Shutterstock

Западный дипломат заявил, что сторонники Украины близки к потере терпения из-за отсутствия признаков серьезного отношения Киева к борьбе с коррупцией. Об этом пишет The Guardian.

«Правительства и население [стран-союзниц Украины] скоро потеряют терпение, если не появятся признаки того, что правительство серьезно относится к борьбе с коррупцией. <..> Если Украина ожидает, что ее международные партнеры будут придерживаться выбранного курса, ей необходимо показать миру, что она серьезно относится к созданию реальных институтов и искоренению коррупции», — заявил член дипмиссии одной из западных стран в Киеве.

Отмечается, что украинские политики обеспокоены тем, что громкие коррупционные скандалы «ставят под угрозу поток иностранных поставок, поскольку правительства на Западе могут усомниться в целесообразности направления помощи в условиях, когда часть стоимости может оказаться в карманах коррумпированных чиновников».

При этом исполнительный директор киевской общественной организации «Центр антикоррупционных действий» Дарья Каленюк назвала такие скандалы «хорошим сигналом и признаком здорового, демократического общества».

19 сентября депутат Народной рады Гончаренко связал отставку замминистров обороны Украины с коррупцией.

Ранее в Киеве заявили, что Зеленский не отвечает за коррупцию на Украине.

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