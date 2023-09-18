В США анонсировали новые санкции против Ирана

Глава Белого дома Джо Байден объявил о введении Вашингтоном санкций в отношении экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада и министерства разведки страны. Об этом сообщается в заявлении американского лидера.

«Сегодня мы вводим санкции против бывшего президента Махмуда Ахманидежада и иранского министерства разведки», — уточнили в документе.

Американские власти пояснили, что продолжат привлекать Иран к ответственности за «провокационные действия в регионе».

15 сентября США ввели санкции в отношении трех ведущих СМИ Ирана: информационных агентств Fars и Tasnim и телеканала Press TV.

Накануне официальный представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер заявил, что Белый дом будет внимательно следить за действиями иранских властей после разморозки активов страны на сумму $6 млрд.

Ранее СМИ узнали о планах Европы нарушить ядерную сделку с Ираном.