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В Грузии заявили, что страна заслужила статус кандидата на вступление в ЕС

Депутат Талаквадзе заявил, что Грузия заслужила статус кандидата в ЕС

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РИА «Новости»

Депутат партии «Грузинская мечта», вице-спикер грузинского парламента Арчил Талаквадзе заявил, что Грузия заслужила статус страны — кандидата на присоединение к Европейскому союзу (ЕС) «по всем направлениям». Он отметил, что Тбилиси в дальнейшем будет делать все необходимое, чтобы вступить в организацию. Его слова приводит телеканал Imedi.

«Мы заслужили статус кандидата по всем справедливым критериям, и я считаю, что Грузия и сегодня заслуживает статуса кандидата. Согласно европейским рекомендациям, проделана большая работа, мы делали и будем делать все до конца осени, чтобы у Еврокомиссии были полные основания для предоставления Грузии статуса кандидата...» — заявил Талаквадзе.

Он отметил, что в то же время в стране существуют политические силы, которые не желают получения Грузией статуса кандидата на вступление в Евросоюз. По словам Талаквадзе, подобные стремления направлены не только против Грузии, но и против Европы.

До этого глава комитета по внешним связям парламента Грузии Николоз Самхарадзе высоко оценил визит Жозепа Борреля в страну. Парламентарий заявил, что надежда на положительное решение о статусе страны — кандидата на присоединение к ЕС «еще больше укрепилась».

Ранее премьер Грузии потребовал дать стране статус кандидата в ЕС до конца года.

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