Президент Узбекистана прибыл в США

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прибыл в Нью-Йорк, где запланировано его выступление на пленарной сессии Генассамблеи ООН. Об этом сообщается на сайте главы республики.

В сообщении указано, что 19 сентября Мирзиеев выступит с докладом на общих дебатах пленарной сессии ГА ООН и представит свое видение по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки. Уточняется, что на полях международного политического мероприятия также пройдут саммит лидеров стран Центральной Азии и США, ряд двусторонних встреч с главами зарубежных государств, руководителями авторитетных международных организаций и ведущих американских компаний.

До этого пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов заявлял, что Мирзиеев собирается очно принять участие в 78-й сессии Генассамблеи ООН во второй половине сентября.

9 августа сообщалось, что российский президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, в ходе которых стороны договорились активизировать контакты на разных уровнях.

10 июля президент РФ Владимир Путин поздравил действующего президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с переизбранием на пост главы государства.

Ранее Мирзиеев заявил, что Узбекистан всегда будет вместе с Россией.