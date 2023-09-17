Армения направила России предложения по Римскому статуту

Посол по особым поручениям армянского МИД Эдмон Марукян заявил ТАСС, что Армения направила России предложения по ситуации с подготовкой ратификации республикой Римского статута об учреждении Международного уголовного суда (МУС).

По словам Марукяна, в настоящее время ведется обсуждение предложений.

«Понятно, что Римский статут ратифицируется не против Российской Федерации, а из-за военных преступлений, совершенных на территории Республики Армения азербайджанской стороной. Наши российские партнеры хорошо об этом осведомлены. Эти дела должны стать объектом международного уголовного преследования», — указал дипломат.

13 сентября армянский премьер-министр Никол Пашинян на правительственном часе в парламенте заявил, что власти Армении полны решимости ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда (МУС) в полном объеме.

До этого Пашинян заявлял, что ратификация Римского статута не направлена против РФ. Он также подчеркивал, что присоединение к МУС связано с ситуацией на границе республики с Азербайджаном.

5 сентября представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия запросила у Армении разъяснения по ратификации Римского статута МУС.

Ереван запустил процесс ратификации документа в конце 2022 года до того, как международный суд выдал ордер на арест президента России и детского омбудсмена, обвинив их в «незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию».

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.