В России высказались о возможности признать «Талибан»*

Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов прокомментировал «Газете.Ru» предложение генерального директора Благотворительного патриотического фонда мусульман России Рустама Хабибуллина о том, что Россия должна признать «Талибан» (организация запрещена в России). Хабибуллин заявил об этом на конференции Московского формата по Афганистану.

«Говорить о признании талибских властей пока преждевременно», — сказал спецпредставитель президента Кабулов.

Накануне гендиректор Благотворительного патриотического фонда мусульман Хабибуллин рассказал Telegram-каналу Baza, что организация будет участвовать в предстоящем заседании Московского формата по Афганистану, которое пройдет 29 сентября в Казани. На нем будут также присутствовать представители России, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, на мероприятие приглашен и.о. главы МИД «Талибана» Амир-Хана Муттаки. По словам Хабибуллина, Россия во время конференции должна первой признать талибов, так как от этого «зависит будущее афганского народа».

«Талибан» — исламистское ультраправое религиозно-политическое движение. Оно признано террористическим и запрещено в большинстве стран мира, включая Россию. В 2021-м США вывели свои войска из Афганистана и талибы военным путем захватили власть в стране.

20 октября 2021 года глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с делегацией «Талибана» в Москве.