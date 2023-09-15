В Чехии остерегли Запад от предательства Зеленского и украинцев

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский считает, что если Украина заключит мир на навязанных ей условиях и не поддержанных ею, то украинский народ будет предан, а «российский империализм» не побежден. Об этом сообщает Bloomberg.

По мнению дипломата, при таком исходе событий Запад проиграет, а у его границ будет «40-миллионная нация, которая будет чувствовать себя преданной».

Липавский подчеркнул, что Чехия настаивает на том, чтобы не просто «отложить войну», а положить конец способности России посредством военной силы расширяться в Восточной Европе.

Глава чешского МИД напомнил про «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского. К настоящему времени удалось добиться диалога по ней с государствами, которые держались нейтральной позиции: с Китаем, Саудовской Аравией, Бразилией, ЮАР.

При этом Липавский отметил, что это говорит о том, что перечисленные страны склонятся к позициям Запада, но по крайней мере они участвуют в диалоге.

Дипломат добавил, что некоторые колебавшиеся страны начинают сближаться с позиций Запада, по «прагматическим причинам», отказываясь от сближения с Российской Федерацией или испытывая антагонизм по отношению к ней.

В ноябре 2022 года Зеленский в ходе выступления на саммите «Большой двадцатки» (G20) озвучил «формулу мира», состоящую из 10 пунктов. В частности, в документе говорится о восстановлении Украины в границах 1991 года, об обмене удерживаемыми лицами по формуле «всех на всех», обеспечении ядерной, продовольственной и энергетической безопасности.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.