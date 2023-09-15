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Президент Республики Сербской посетит Россию

Президент Республики Сербской Милорад Додик посетит Россию в ноябре

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Reuters

В ноябре текущего года глава Республики Сербской Милорад Додик посетит Россию, заявил официальный представитель РС Душко Перович в интервью «Известиям». Он также сообщил, что после этого российскую столицу намерены посетить депутаты парламента этого региона. Основной темой визита руководителя РС должен стать проект строительства газопровода из Сербии для закупок российского газа. Однако эксперты отмечают, что его реализация может столкнуться с позицией Сараево, которое препятствует началу переговоров с Сербией.

Босния и Герцеговина состоит из двух энтитетов - Федерации Боснии и Герцеговины (хорвато-мусульманский) и Республики Сербской. Между ними расположен округ Брчко, который находится под международным управлением. В системе государственного управления представлены три основных народа: босняки (исламские славяне), хорваты (католики) и сербы (православные). Каждый энтитет имеет собственную конституцию и органы власти — законодательные, исполнительные и судебные.

Ранее лидер Республики Сербской заявил о намерении провести встречу с президентом России Владимиром Путиным до конца 2023 года. Однако программа визита Милорада Додика, включая время и место встреч, пока находится в процессе уточнения, по словам Перовича. Он также отметил, что вопросы сотрудничества в энергетической сфере будут находиться в центре внимания визита.

Ранее в Косово задержали сына президента Сербии Александара Вучича.

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