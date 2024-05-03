Экономист оценил новые антироссийские санкции

За новые антироссийские санкции США, в том числе на проект «Арктик СПГ 2», будут расплачиваться европейские союзники США по блоку НАТО. Об этом «Газете.Ru» сказал кандидат экономических наук, профессор Университета «Синергия» Сергей Зайнуллин.

Он назвал санкции на проект «Арктик СПГ 2» мерами недобросовестной конкуренции, направленными на поддержание высокого уровня цен на сжиженный природный газ. По словам эксперта, эти рестрикции — попытка затормозить развитие проектов освоения арктического шельфа, то есть меры никак не связаны с проводимой Россией СВО. Высокие цены на газ — это не только сверхприбыль американских нефтегазовых компаний, но и разорение промышленных предприятий Европы, подчеркнул экономист.

«Подобный американский подход к партнерам, когда, попав в кризис, выплывают за счет того, что топят своих союзников и партнеров, описал еще американский писатель О. Генри крылатой фразой «Боливар не вынесет двоих». На фоне демонстративного отказа Китая снижать свое производства единственный вариант для США продержать свою экономику на плаву — осуществить рейдерский захват европейского рынка, разорив конкурентов», — заключил профессор.

По словам экономиста, новые антироссийские санкции США лучше всего охарактеризовал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан фразой «выстрел себе в легкое».

«Санкции в отношении авиакомпании «Победа» удивляют своей бессмысленностью, так как данная авиакомпания к СВО не имеет отношения, да и последствия для нее вряд ли будут серьезными. Ее основные направления полетов — внутрироссийские рейсы, страны СНГ, а из стран дальнего зарубежья — только отдельные рейсы в Турцию и ОАЭ, то есть те страны, в которых влияние США сейчас значительно ослабевает», — отметил Зайнуллин.

США 1 мая ввели новые санкции против десятков российских физических лиц и организаций, включая «Победу» и связанные с проектом «Арктик СПГ 2» суда и компании.

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