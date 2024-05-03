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Зеленский отчитался перед главой МИД Британии о делах на фронте

Зеленский встретился с главой МИД Британии и рассказал о положении ВСУ

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Alina Smutko/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский в Киеве провел встречу с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном и проинформировал британскую сторону относительно сложившейся ситуации на фронте для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале Зеленского.

«Провел встречу с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном. Проинформировал о ситуации на фронте», — говорится в сообщении.

Украинский президент добавил, что Киев ждет от Лондона поступления очередного пакета помощи «как можно скорее». Зеленский также поблагодарил Великобританию за поддержку Украины.

До этого Кэмерон заявлял, что у Украины есть право наносить удары британским оружием по целям внутри России.

Днем 2 мая бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес также заявил, что Украина должна игнорировать требование Вашингтона не наносить удары по российским нефтезаводам.

Ранее Британия допустила отправку китайских компонентов для беспилотников на Украину.

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