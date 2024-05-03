В Пентагоне не ждут, что ХАМАС атакует американских военных в Газе

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США не видят признаков активного намерения группировки ХАМАС атаковать американских военных. Его слова, сказанные на совместном пресс-брифинге с коллегами из Австралии, Филиппин и Японии после четырехсторонней встречи на Гавайских островах, передает РИА Новости.

«Не буду обсуждать здесь разведданные, но могу сказать, что не вижу в данный момент каких-либо признаков активного намерения (ХАМАС. – «Газета.Ru») это сделать», — ответил глава Пентагона, на вопрос о вероятности нападения ХАМАС на военнослужащих США.

Речь идет об американских военных, которые возводят в Газе временный пирс и в дальнейшем будут контролировать выгрузку гуманитарной помощи.

При этом Остин не исключил, что эти военные могут быть втянуты в боевые действия.

До этого в Пентагоне сообщали, что США направляют на Ближний Восток дополнительные силы, чтобы обеспечить защиту дислоцированным там солдатам.

Ранее США установили факты нарушения прав человека со стороны израильских военных.