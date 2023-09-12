В ООН отреагировали на критику офиса Зеленского

Официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик заявил, что критика не является новостью для ООН. Об этом сообщает РИА Новости.

«Критика ООН не новость. Мы продолжаем нашу работу с усердием, как всегда», — сказал он, комментируя слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка в адрес организации.

12 сентября Подоляк охарактеризовал ООН как «контору по зарабатыванию денег на хорошую старость», а МАГАТЭ и Красный Крест как «фиктивные организации». По его словам, указанные организации лишь продолжают засорять сознание, озвучивая свои «мусорные оценки».

В этот же день советник главы офиса президента Украины заявлял, что Китай и Индия имеют слабый интеллектуальный потенциал. По его мнению, проблема этих государств состоит в том, что они «не анализируют последствия собственных шагов».

До этого он же говорил, что Киев исключает посредничество Ватикана в урегулировании конфликта в стране, поскольку говорить о папе Римском как о посреднике «нет смысла», если тот «занимает совершенно очевидную уже для всех пророссийскую позицию».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщал о необходимости реформирования СБ ООН.