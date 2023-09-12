Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ООН отреагировали на критику офиса Зеленского

В ООН о словах Подоляка заявили, что критика для организации не новость

close
100%
Shutterstock

Официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик заявил, что критика не является новостью для ООН. Об этом сообщает РИА Новости.

«Критика ООН не новость. Мы продолжаем нашу работу с усердием, как всегда», — сказал он, комментируя слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка в адрес организации.

12 сентября Подоляк охарактеризовал ООН как «контору по зарабатыванию денег на хорошую старость», а МАГАТЭ и Красный Крест как «фиктивные организации». По его словам, указанные организации лишь продолжают засорять сознание, озвучивая свои «мусорные оценки».

В этот же день советник главы офиса президента Украины заявлял, что Китай и Индия имеют слабый интеллектуальный потенциал. По его мнению, проблема этих государств состоит в том, что они «не анализируют последствия собственных шагов».

До этого он же говорил, что Киев исключает посредничество Ватикана в урегулировании конфликта в стране, поскольку говорить о папе Римском как о посреднике «нет смысла», если тот «занимает совершенно очевидную уже для всех пророссийскую позицию».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщал о необходимости реформирования СБ ООН.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях