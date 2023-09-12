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Путин прокомментировал ситуацию с притоком мигрантов в Россию

Путин заявил, что интересы граждан РФ в приоритете в вопросе притока мигрантов

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Виталий Аньков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания ВЭФ заявил, что к ситуации с притоком мигрантов необходимо подходить аккуратно, так как нельзя допустить появления гетто в России, передает ТАСС.

Российский лидер отметил, что российская экономика нуждается в мигрантах, но на сегодняшний день на рынке труда работает их не так много.

При этом глава государства подчеркнул, что интересы граждан Российской Федерации являются приоритетом.

«Важно, чтобы для россиян не было раздражителей, в приоритете интересы граждан. Если требуется приток мигрантов, то выбирать нужно именно тех, кто необходим для развития экономики», — сказал Путин.

Президент также отметил, что РФ не потребуется большой приток мигрантов, если будут внедряться новые технологии.

Ранее глава комитета Госдумы по семье Нина Останина обратилась к молодежной организации «Движение первых» с просьбой изучить опыт Кабардино-Балкарской Республики по адаптации нерусскоязычных детей мигрантов для разработки программы «языкового наставничества» в российских школах

Ранее Путин рассказал о непобедимости русского народа.

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