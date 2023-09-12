Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ким Чен Ын прибыл в Россию

Песков подтвердил прибытие лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию

close
100%
KCNA /Reuters

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын уже находится в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Подтверждаю. Это действительно так», — сказал он.

Ранее представитель Кремля уточнил, что переговоры будут вестись в том числе и в «чувствительных» областях.

12 сентября в МИД РФ назвали одну из возможных тем обсуждения в ходе визита Ким Чен Ына. Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко не исключил, что во время поездки лидера КНДР в Россию может быть поднята тема реализации проекта модернизации железной дороги от станции Хасан (Россия) до корейского порта Раджин.

Накануне южнокорейский телеканал YTN сообщил, что Ким Чен Ын покинул Пхеньян на бронепоезде и, предположительно, направился во Владивосток для встречи с российским коллегой, которая может состояться «примерно 13 сентября».

Ранее в Кремле рассказали о грядущей встрече Путина и Ким Чен Ына.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях