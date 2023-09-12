Ким Чен Ын прибыл в Россию

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын уже находится в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Подтверждаю. Это действительно так», — сказал он.

Ранее представитель Кремля уточнил, что переговоры будут вестись в том числе и в «чувствительных» областях.

12 сентября в МИД РФ назвали одну из возможных тем обсуждения в ходе визита Ким Чен Ына. Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко не исключил, что во время поездки лидера КНДР в Россию может быть поднята тема реализации проекта модернизации железной дороги от станции Хасан (Россия) до корейского порта Раджин.

Накануне южнокорейский телеканал YTN сообщил, что Ким Чен Ын покинул Пхеньян на бронепоезде и, предположительно, направился во Владивосток для встречи с российским коллегой, которая может состояться «примерно 13 сентября».

Ранее в Кремле рассказали о грядущей встрече Путина и Ким Чен Ына.