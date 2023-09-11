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Кремль подтвердил визит Ким Чен Ына в Россию

Кремль анонсировал официальный визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию

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KCNA/Reuters

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетит Россию с официальным визитом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

«По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина... Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит Российскую Федерацию с официальным визитом», — говорится в сообщении.

До этого о возможной встрече Ким Чен Ына и Владимира Путина писала газета The New York Times. Издание со ссылкой на чиновников США сообщало, что главы КНДР и России обсудят возможность поставок российской стороне большего количества вооружений для продолжения военной операции на Украине. В Министерстве национальной обороны Южной Кореи называли вероятным визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Российскую Федерацию.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 11 сентября заявил, что встреча президента РФ Владимира Путина и председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) не планируется.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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