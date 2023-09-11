Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила «Известиям», что действия Российской Федерации на Украине являются законными и подкрепляются международным правом.

«Россия стоит на четких позициях с точки зрения международного права», — сказала она.

Кроме того, дипломат отметила, что кризис на Украине начался из-за вмешательства США и стран НАТО. Она напомнила, что эти государства заявили, что для переговоров с целью мирного урегулирования нет места, «и все должно решиться на поле боя». Захарова призналась, что сначала не поверила в такие высказывания.

По словам представителя российского МИД, референдумы по присоединению новых территорий в Российской Федерации были проведены открыто и согласно законодательству, что, считает она, еще раз подтверждает законность российской политики.

До этого Мария Захарова заявляла, что недопуск российской журналистки на мероприятие в рамках саммита G20 стал актом расовой дискриминации.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».