В МИД РФ назвали расовой дискриминацией инцидент с российской журналисткой на G20

Недопуск российской журналистки на мероприятие в рамках саммита G20 стало актом расовой дискриминации, заявила в Telegram официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она сообщила, что на саммите G20 представители команды президента Франции Эммануэля Макрона отказали в допуске на пресс-конференцию «в грубой форме» главному редактору Федерального новостного информационного портала Russia News Екатерине Надольской.

«Авангард западных псевдодемократий, на сей раз в лице Франции, в очередной раз явил пример расовой дискриминации и нарушений основополагающих принципов демократии», — заявила дипломат, указав, что журналистке отказали в участии в мероприятии из-за того, что она из РФ.

Она подчеркнула, что МИД требует извинений от Елисейского дворца в адрес представителя СМИ.

Надольская приехала на саммит с российским триколором. Как рассказал корреспондент РИА Новости, иностранные журналисты выстроились в очередь, чтобы сфотографироваться с флагом России.

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