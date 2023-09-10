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Медведев призвал кандидатов от «Единой России» исполнить свои обещания

Медведев назвал прошедшие выборы пройденным «Рубиконом»

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Выборы в Российской Федерации прошли, теперь лидеры среди кандидатов от «Единой России» должны исполнить свои обещания, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, чьи слова приводит ТАСС.

«Выборы состоялись по всей территории нашей страны», — сказал политик в ходе совещания с региональными отделениями партии по результатам единого дня голосования.

Медведев выразил благодарность всем соотечественникам, проявившим гражданскую ответственность и пришедшим отдать свой голос.

«Сегодня этот Рубикон перейден, наступает самая сложная часть — исполнение обещаний», — заявил зампред Совбеза.

По его словам, единый день голосования в России является действительно «большим днем».

Некоторое время назад Дмитрий Медведев проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы. Соответствующий видеоролик он опубликовал на своей странице в VK.

Ранее в ЦИК дали рекомендации к выборам 2024 года.

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