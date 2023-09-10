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Байден назвал единственную угрозу существованию человечества

Байден назвал глобальное потепление единственной экзистенциальной угрозой миру

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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что глобальное потепление остается единственной реальной угрозой для человечества. Его слова приводит РИА Новости.

«Единственная экзистенциальная угроза, с которой встречается человечество, даже страшнее ядерной войны, глобальное потепление на 1,5 градуса в следующие 20… 10 лет», — заявил он.

Он отметил, что в вопросе глобального потепления на Земле «нет пути назад».

Ранее стало известно, что европейские леса могут стать неузнаваемыми из-за климатического кризиса, поскольку составляющие их деревья рискуют исчезнуть либо переместиться в горы. К такому выводу пришли ученые из Университета Ка Фоскари и Национального центра биоразнообразия в Италии.

Также ученые выяснили, что изменение климата уничтожит более 1,5 тыс. прибрежных рощ и болот. Они призвали правительства и организации стран мира принять меры для сохранения прибрежных экосистем, расширив природоохранные зоны и взяв под контроль развитие береговых территорий.

Ранее ученые допустили сокращение численности человечества на 1 млрд из-за изменений климата после 2100 года.

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