В Москве сняли ограничения, введенные из-за репетиции парада Победы

В Москве убрали временные ограничения транспортного движения, введенные из-за репетиции парада Победы. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.

«Все временные ограничения сняты. Движение открыто», — указывается в публикации.

Уточняется, что в связи с проведением репетиции парада Победы автомобильное движение с 5:00 до 8:00 было ограничено на некоторых участках Садового кольца, Таганской площади и Волгоградского проспекта, также на ряде центральных улиц и набережных с 5:30; на Таганской площади 5 мая с 5:00 до 13:00 было организовано двустороннее движение. Помимо того, на означенных участках действует временный запрет парковки до 9 мая включительно.

27 апреля в Москве прошла репетиция парада в честь 79-летия Победы. Репетиция закончилась проходом военной техники. Колонну, которая прошла по Тверской улице, возглавил исторический танк Т-34. Сообщалось, что из-за репетиции парада Победы в Москве будет ограничено движение транспорта на нескольких улицах.

Ранее Красную площадь открыли для посещения.