«Синька — зло»: Катя Гордон о конфликте Волочковой и Кудрявцевой

Адвокат Катя Гордон в своем Telegram-канале высказалась о конфликте между Лерой Кудрявцевой и Анастасией Волочковой.

«Одна публичная дама спивается. Над ней смеются. Ее имидж уже нельзя назвать имиджем: скандалы дикого, земляного уровня, которые даже не хочется перечислять. Периодически явно не в трезвом виде она или записывает, спотыкаясь в словах ролик и выкладывает его, или ее прорывает на текст на тему: «я богатая, а вы нищеброды и завистники». Синька — это зло», — написала Гордон.

Она напомнила, что Кудрявцева в личной переписке предложила Волочковой помощь. Гордон и сама вызвалась оплатить балерине психиатра и лечение от алкоголизма. Она считает, что все проблемы танцовщицы именно от алкоголя. По мнению адвоката, русского человека намеренно спаивали на протяжении всей истории, пробуждая в нем худшие качества, — лень, агрессию и необразованность.

Недавно Волочкова возмутилась словами Кудрявцевой и призналась, что считала телеведущую «своим другом». Балерина заявила, что если бы Кудрявцева за нее действительно переживала, то позвонила по телефону, а не высказывалась публично.

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