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Правительство РФ профинансирует расчистку рек в ряде областей

Правительство РФ выделит деньги на расчистку рек в двух регионах страны

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Pixabay

Кабинет министров РФ намерен выделить средства на работы по расчистке рек и укреплению их берегов в Иркутской и Волгоградской областях. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале российского правительства.

«Волгоградская и Иркутская области получат дополнительное финансирование на расчистку рек и берегоукрепительные работы», — говорится в заявлении.

Глава правительства Михаил Мишустин уже подписал соответствующее распоряжение. В частности, эти средства должны позволить властям Волгоградской области завершить расчистку водных объектов Нижней Волги. Задачу планируется выполнить до конца 2024 года.

В сообщении уточняется, что упомянутые мероприятия проводятся в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги». Основная цель последнего — улучшение экологического состояния данной реки путем восстановления ее водных объектов и сокращения объема загрязненных сточных вод.

При этом в Иркутской области бюджетные средства потратят на укрепление берега около села Казачье. Населенный пункт расположен в Боханском районе.

Из заявления следует, что работы будут направлены на предотвращение разрушения берега из-за негативного воздействия вод реки Ангары. Благодаря этому специалистам удастся обезопасить жилые дома и инфраструктурные объекты от подтопления в будущем.

Ранее российские ученые создали таблетки для отчистки воды от антибиотиков в домашних условиях.

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