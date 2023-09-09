Ким Чен Ын с дочерью приняли парад по случаю 75-летия образования КНДР

Военный парад по случаю 75-летия образования Корейской Народно-Демократической Республики прошел в Пхеньяне в ночь на 9 сентября, на нем присутствовали лидер Северной Кореи Ким Чен Ын с дочерью Ким Чжу Э, гостем парада стал российский ансамбль песни и пляски имени Александрова, сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

«Приглашены члены партийной и правительственной делегации КНР во главе с заместителем премьера Госсовета Лю Гочжуном и Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова, которые находятся с визитом в нашей стране для принятия участия в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия основания КНДР», — отмечает ЦТАК.

Кроме того, на мероприятие также были приглашены китайские и российские дипломаты, представляющие свои страны в КНДР.

9 сентября 1948 года было провозглашено образование КНДР, на севере Корейского полуострова эта дата отмечается как государственный праздник.

Президент РФ Владимир Путин поздравил Ким Чен Ына с 75-летием КНДР и отметил, что Советский Союз первым в мире признал образование нового суверенного государства на корейской земле.

Ранее КНДР провела учения, имитирующие удары ядерным оружием по Южной Корее.