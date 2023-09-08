В КНДР отметили 75-летие основания военным парадом

В Пхеньяне отметили 75-летие основания КНДР военным парадом. Об этом пишет Yonhap.

По данным источника агентства, парад начался в полночь 9 сентября по местному времени (18:00 мск). Сообщается, что за год в стране прошли три военных парада.

8 сентября КНДР спустила на воду подводную лодку, оснащенную тактическим ядерным оружием. На церемонии, приуроченной к предстоящему Дню образования КНДР, присутствовал лидер государства Ким Чен Ын. По данным ЦТАК, новая подводная лодка сейчас готовится к выходу в море для испытаний.

До этого Пхеньян обвинил американские власти в провоцировании напряженности на Корейском полуострове из-за планов по размещению в соседней Республике Корея стратегического ядерного оружия и американских подводных лодок, обладающих ядерным вооружением.

В Минобороны КНДР заявили, что текущая ситуация демонстрирует то, что ситуация в регионе явно приближается к переломной точке ядерного противостояния «из-за провокационных военных действий» Соединенных Штатов.

Ранее КНДР провела учения, имитирующие удары ядерным оружием по Южной Корее.