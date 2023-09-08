Военный эксперт объяснил, зачем Киеву понадобилось менять министра обороны

Председатель правления Общероссийской организации «Офицеры России» подполковник запаса Роман Шкурлатов в эфире Tsargrad.tv прокомментировал отставку министра обороны Украины Алексея Резникова. Собеседник напомнил, что немногочисленная внутренняя оппозиция, а также представители западных стран неоднократно обвиняли экс-главу военного ведомства в коррупции.

«Человек безбожно наживался на жизнях и крови своих же солдат. То есть помимо того, что за увольнением Резникова стоят какие-то элитные разборки, передел сфер влияния, там стоит и чистая коррупция, которая на Украине процветает. И особенно на фоне боевых действий. Как говорится, кому война, а кому — мать родна», — сказал Шкурлатов.

Он добавил, что киевский режим не в состоянии в одночасье избавиться от своих пережитков, как того требуют иностранные кураторы.

3 сентября президент Украины Владимир Зеленский объявил о решении уволить Резникова с поста главы Минобороны страны. Сам министр заявлял, что пока не знает о своем возможном назначении послом в Великобритании.

Вместо Резникова пост министра обороны Украины занял Рустем Умеров. Он заявил, что намерен сделать «все невозможное», чтобы вернуть контроль над «каждым сантиметром» территорий, которые Киев считает своими.

Ранее украинский режиссер выдвинул обвинения Резникову.