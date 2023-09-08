Эстония выступила за введение торгового эмбарго против России

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас поддерживает идею о введении торгового эмбарго в отношении России со стороны соседних государств — Литвы, Латвии, Польши и Финляндии, передает ERR. По ее словам, осуществление подобного плана в основном зависит от позиции Хельсинки.

«Эта работа [по продвижению данной инициативы] продолжается, потребовалось много уговоров. Но на данный момент она не увенчалась успехом <…> Основное беспокойство стран заключается в том, что если мы не сделаем все это вместе, а Финляндия по-прежнему является ключевой, то грузы переместятся куда-то еще. И мы накажем наших предпринимателей», — пояснила Каллас.

Она добавила, что будет продвигать идею эмбарго, в том числе при переговорах с новым премьер-министром Финляндии Петтери Орпо. Каллас подчеркнула, что в Евросоюзе все еще нет единого мнения по закрытию границ с Россией и наблюдается определенная усталость от конфликта.

Ранее у премьера Эстонии нашли связь с Россией.