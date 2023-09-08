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Ангола предлагает отменить въездные визы

Посол России в Анголе сообщил о планах отменить визы для россиян

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МВД России/14.мвд.рф

Посол России в Анголе Владимир Тараров сообщил о планах отменить визы для россиян, сообщает газета »Известия».

«Законопроект о безвизовом въезде в Анголу для граждан стран G20, в том числе и России, проходит межведомственное согласование, по итогам которого будет передан в парламент Анголы и утвержден. Эта инициатива — прямое указание руководства страны. Такая мера им необходима для развития своего инвестиционного и туристического потенциала», — рассказал Тараров.

По словам дипломата, инициативу принял ключевой исполнительный орган республики, Совет министров. В данный момент, для получения визы необходимо собрать билеты, справки с места работы и о состоянии счета, а также оплатить консульский сбор в размере 100$.

Ранее консул КНР рассказал о возможной отмене китайских виз для россиян.

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